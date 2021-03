शादी के बंधन में बंधे बुमराह, संजना के साथ लिए सात फेरे, देखिए तस्वीरें...

नई दिल्ली। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खत्म हुए टेस्ट सीरीज के चौथे मैच से अपना नाम निजी कारणों से वापस ले लिया था। इस दौरान मीडिया में ये खबर आई की वो शादी करने वाले हैं। आज बुमराह गोवा में टीवी प्रजेंटर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं।

