Pallonji Mistry passes away : बिजनेस टाइकून पालोनजी मिस्त्री का निधन, पीएम मोदी व गडकरी ने जताया शोक

मुंबई। शापूरजी पालोनजी ग्रुप (Shapoorji Pallonji Group) के चेयरमैन पद्मभूषण पालोनजी मिस्त्री (Padma Bhushan Pallonji Mistry) का मुंबई में 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। पोलनजी के टाटा संस के चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) के पिता थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 93 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया है।

बता दें कि शापूरजी पालोनजी ग्रुप का कारोबार इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, वाटर एनर्जी और फाइनेंशियल सेवाओं के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस ग्रुप के पास तकरीबन 50,000 कर्मचारी हैं। कंपनी की ओर से कहा जाता है कि यह ग्रुप दुनिया के 50 देशों में कारोबार कर रही है।

पालोनजी मिस्त्री का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने 2003 में आईरिश नागरिकता भी ली थी। साल 2016 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। वे अपने पीछे पत्नी पास्टी पेरिन दुबास और चार संतान शापूर मिस्त्री, सायरस मिस्त्री (बेटे) जबकि लैला मिस्त्री व अलू मिस्त्री (बेटियां) छोड़कर गए हैं। उनके बेटे सायरस मिस्त्री साल 2012 से 2016 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं।

पालोनजी मिस्त्री के निधन पर प्रधाानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

Saddened by the passing away of Shri Pallonji Mistry. He made monumental contributions to the world of commerce and industry. My condolences to his family, friends and countless well-wishers. May his soul rest in peace.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2022

उद्योगपति पालोनजी मिस्त्री के निधन के बाद केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने काम के प्रति पालोनजी मिस्त्री की विद्वता और सौम्यता की सराहना की है।

Pallonji Mistry , the end of an era. One of life's greatest joys was to have witnessed his genius , his gentleness at work. My condolences to the family and his loved ones.
— Smriti Z Irani (@smritiirani) June 28, 2022

उद्योगपति पालोनजी मिस्त्री के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर शोक जताया है। श्री पल्लोनजी मिस्त्री के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर गहरा दुख हुआ। बुनियादी ढांचे के विकास, वाणिज्य और उद्योग में उनके अमूल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना। शांति।