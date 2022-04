PM मोदी से मिले CM शिवराज : Investors Summit , महाकाल मंदिर परियोजना पर की चर्चा , विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की दी जानकारी 

CM Shivraj met PM Modi : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को विभिन्न विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी और उनसे महाकाल मंदिर में पूरी हुई कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 45 मिनट मक चली मुलाकात में उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें उन्होंने मोदी से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाए। इन्वेस्टर्स समिट की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट का आयोजन मध्यप्रदेश में 7 व 8 जनवरी 2023 को होगा। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2023 को इंदौर में भी आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद चौहान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि, “मैंने आज पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें मप्र में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने हमें राज्य के विकास के लिए आगे काम करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।”

Met MP CM Shri @ChouhanShivraj Ji, who discussed the good governance initiatives of the MP Government and how their transformative schemes are bringing a positive change in people’s lives. pic.twitter.com/o1q4WfRXTQ

— Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2022