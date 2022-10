BoycottCadbury जानें ट्विटर पर क्यों हो रहा है ट्रेंड ? लोग बोले- कंपनी ने पीएम मोदी के पिता का किया अपमान

#BoycottCadbury कैडबरी चॉकलेट (Cadbury Chocolate) अपने एक विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुआ। दावा किया जा रहा था कि ऐड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ जोड़ा गया है। ट्विटर पर भी इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। बहुत सारे लोगों ने इस बहस को भी बकवास बताया। तो वहीं बहुत सारे लोग तो यह भी कहने लगे कि बीफ से जिलैटिन निकालकर यह चॉकलेट बनाई जाती है।

क्या दिखाया गया है विज्ञापन में?

इस वीडियो ऐड में दिखाया जाता है कि एक शख्स दीया बेंच रहा है। तभी दूसरा शख्स आता है और उसे दामोदर कहकर संबोधित करता है। वह कहता है कि आज कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया है। और फिर कैडबरी का डिब्बा निकालकर देता है। यह ऐड दिवाली पर बनाया गया है। आखिरी में शख्स फिर से कहता है, दिवाली मुबारक हो दामोदर।

Have you carefully observed Cadbury chocolate's advertisement on TV channels?

The shopless poor lamp seller is Damodar.

This is done to show someone with PM Narendra Modi's father's name in poor light. Chaiwale ka baap diyewala.

Shame on cadbury Company #BoycottCadbury pic.twitter.com/QvzbmOMcX2

— Dr. Prachi Sadhvi (@Sadhvi_prachi) October 30, 2022