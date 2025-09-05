मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए... कौन हैं डिप्टी CM अजित पवार से भिड़ने वालीं 'डेरिंग' IPS अंजना कृष्णा

  1. हिन्दी समाचार
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में डिप्टी सीएम अजीत पवार  IPS अधिकारी को एक्शन लेने के लिए धमकी देते नज़र आ रहे हैं। बता दें  वीडियों में दिखा रहा है कि  अजित पवार ने लेडी आईपीएस अधिकारी से कहा था कि मैं डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर बोल रहा हूं, एक्शन रोको, तुमपर एक्शन लूं क्या?, इतनी डेरिंग है तुम में? ये वीडियो महाराष्‍ट्र के सोलापुर का है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अजीत पवार  के इस बहस का  मुख्य कारण था कि महिला अधिकारी  डिप्टी सीएम नहीं पहचानी जिसके वजह से अजीत भड़क गए और अधिकारी को फटकारने लगे।   इस वीडियो का दृश्य महाराष्ट्र में अब एक राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है।  अजित द्वारा अधिकारी का अपमान किए जाने पर  शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. राउत ने कहा कि आप एक IPS अधिकारी को धमका रहे हैं!  वो तो कहते हैं कि मैं अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा’, तो फिर ये क्या है? आइए जानते हैं कि कौन हैं आईपीएस अंजाना कृष्णा

कौन हैं आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा

आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा का पूरा नाम अंजना कृष्णा वीएस है. वो फिलहाल महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की करमाला में बतौर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर तैनात हैं. अंजना कृष्णा की गिनती तेजतर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारियों में होती है. आपको बता दें कि अंजना कृष्णा वीएस को यूपीएससी सीएसई 2022-23 में एआईआर-355 रैंक हासिल की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंजना कृष्ण का जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ है. उनके पिता का कपड़े का व्यापार है और उनकी मां कोर्ट में टाइपिस्ट का काम करती हैं।

सोलपुर में उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी डीएसपी

सोलापुर के कुर्डू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध मुरुम (बजरी-रोड़ी) उत्खनन की शिकायत पर डीएसपी अंजली कृष्णा कार्रवाई करने पहुंची थीं. इसी दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच बहस हो गई. तभी NCP के एक कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे उप मुख्यमंत्री अजित पवार को फोन लगाया और डीएसपी अंजलि कृष्णा को फोन थमा दिया.अंजलि कृष्णा उस समय उपमुख्यमंत्री अजित पवार की आवाज़ नहीं पहचान पाईं. अजित पवार ने अपनी पहचान बताई और एक्शन रोकने को कहा ये कहते हुए कि मुंबई में मराठा आंदोलन चल रहा है, माहौल गहमागहमी का है, ये एक्शन अभी लेने की ज़रूरत नहीं।

