पाकिस्तान में बदायूं के सिमकार्ड से कॉल, यूपी के कई जिलों में ATS के छापे, बदायूं और चंदौसी से सात को उठाया Calls From Badauns Sim Card In Pakistan Ats Raids In Several Districts Of Up Picked Up Seven From Badaun And Chandausi