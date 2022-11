ब्रिटेन के किंग चार्ल्स पर छात्र ने फेंके अंडे, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो

लंदन। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय (King Charles III)और क्वीन कंसोर्ट, कैमिला (Camilla) पर अंडे फेंकने के आरोप में बुधवार को यॉर्क शहर (City of York) में वॉकआउट के दौरान एक 23 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इस व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी यॉर्क विश्वविद्यालय (University of York) का छात्र बताया जा रहा है। ब्रिटेन के राजा पर अंडे फेंकने से पहले उसे जोर-जोर से चिल्लाते हुए देखा गया है। वह कह रहा था कि यह देश गुलामों के खून पर बना था। (चार्ल्स) मेरे राजा नहीं हैं।

The King has been egged during a walkabout in York.

One man has been detained after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort in the city, where the royal couple are due to unveil a statue of the late Queen. pic.twitter.com/inD1BT3Tkg

