Canada Election: कनाडा चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने जीत दर्ज की, बहुमत पाने में रहे विफल

टोरंटो: कनाडा चुनाव (Canada Election) में लिबरल पार्टी (liberal Party) को जीत मिली।कनाडा के लोगों ने सोमवार को चुनाव में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Prime Minister Justin Trudeau) की लिबरल पार्टी को जीत दिलाई है। लेकिन अधिकतर सीटों पर बड़ी जीत की उनकी मंशा पूरी नहीं हो पायी है। लिबरल पार्टी ने किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे अधिक सीटें हासिल की हैं। लिबरल पार्टी 148 सीट पर आगे है जबकि कंजरवेटिव पार्टी (conservative party) 103 सीटों पर आगे है, ब्लॉक क्यूबेकोइस 28 (Block Quebecois 28)और वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 22 (Leftist New Democratic Party 22)सीटों पर आगे है।

ट्रूडो ने 2015 के चुनाव में अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो (Former Prime Minister Pierre Trudeau) की लोकप्रियता का सहारा लिया था और चुनाव में जीत हासिल की थी। फिर पार्टी का नेतृत्व करते हुए पिछले दो बार के चुनाव में उन्होंने अपने दम पर पार्टी को जीत दिलायी।

Thank you, Canada — for casting your vote, for putting your trust in the Liberal team, for choosing a brighter future. We're going to finish the fight against COVID. And we're going to move Canada forward. For everyone.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 21, 2021