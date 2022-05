Cannes Film Festival 2022 : जेलेंस्की के संबोधन के साथ कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत,भारतीय सितारों का महोत्सव में दिखा जलवा

Cannes Film Festival 2022: इस साल कान फिल्म महोत्सव में यूक्रेन रूस युद्ध चर्चा का केंद्र बना हुआ है।फिल्म महोत्सव यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के एक वीडियो संदेश के साथ मंगलवार को शुरू हुआ। गौरतलब है कि वर्ष 2020 का कान फिल्म महोत्सव रद्द कर दिया गया था जबकि पिछले साल यह बहुत लघु स्तर पर आयोजित हुआ था।

17 मई से शुरू हुए इस महोत्सव में भारत से भी कई सुपरस्टार्स ने रेड कार्पेट पर शिरकत की। दीपिका पादुकोण जहां जूरी मेंबर के रूप में शामिल हुईं। वहीं आर माधवन , रिक्की तेज , वाणी त्रिपाणी , प्रसून जोशी , अनुराग ठाकुर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेखर कपूर ने भी 75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत को रिप्रेंज किया और चार-चांद लगाए।

ईवा लोंगोरिया, जूलियन मूर, बेरेनिस बेजो और ‘नो टाइम टू डाई’ की अभिनेत्री लशाना लिंच सहित कई सितारे मंगलवार को 75वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन और माइकल हेजाना विसियस की फिल्म ‘फाइनल कट’ के प्रीमियर के लिए कान के रेड कार्पेट पर नजर आए किया।

A historic moment as India 🇮🇳 the 1st ‘Country of Honour’ at Marche Du Films @Festival_Cannes gets set to manifest into the ‘content hub of the world and the preferred ‘post production hub’ for global film makers. pic.twitter.com/GNHm1jWIiB

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) May 17, 2022