ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला: अखिलेश यादव बोले-‘मुख्य’ पिटवा रहे हैं, ‘उप’ पिटों का पूछने आ रहे हैं हाल

लखनऊ। बाराबंकी के गदिया के श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि छात्र पूछ रहे हैं ‘मुख्य’ पिटवा रहे हैं, ‘उप’ पिटों का हाल पूछने आ रहे हैं… आख़िर ये मामला क्या है? छात्र करहाते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं कि ‘या तो दोनों मिले हैं या भिड़े हैं।’

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये भाजपावाले इसी तरह बहलाते हैं…पहले आपसी झगड़े में ख़ुद ही बल भर पिटवाते हैं… फिर दिखावटी माफ़ी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं… उसके बाद ‘हड्डी तक पहुंची’ चोटों पर बातों का ‘बाहरी-ऊपरी’ मलहम लगाते हैं। छात्र पूछ रहे हैं ‘मुख्य’ पिटवा रहे हैं, ‘उप’ पिटों का हाल पूछने आ रहे हैं… आख़िर ये मामला क्या है? छात्र करहाते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं कि ‘या तो दोनों मिले हैं या भिड़े हैं।’

उन्होंने आगे कहा, जानकार कह रहे हैं दरअसल ये सत्ताधारियों के बीच अपना वर्चस्व साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। ये ‘परिषद’ बनाम ‘वाहिनी’ के दो पाटों के बीच पिस रहे और पिट रहे लोगों का मामला है। इस ऐतिहासिक पिटाई और घर-घर तक पहुंच चुके ‘घनघोर पिटाई के वीडियो’ के बाद ये छात्र सोच रहे हैं कि अब किस मुंह से हम कहेंगे कि हम सत्ताधारी लोगों के खेमे के हैं। इस पिटाई ने उनकी पोर-पोर ही नहीं बल्कि आंखें भी खोल दी हैं और अब वो भी कह रहे हैं, ये बात तो सच निकली कि ‘भाजपा किसीकी सगी नहीं है।’ भाजपा सरकार घायलों का समुचित इलाज करवाए और 1-1 लाख का मुआवज़ा भी दे।