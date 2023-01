Breaking-पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के ठिकानों पर CBI की छापेमारी जारी

केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम (former Finance Secretary Arvind Mayaram) के दिल्ली और जयपुर स्थित परिसरों की तलाशी ली। जांच में कहा गया है कि वह करेंसी छपाई (Currency Printing)के लिए दिए गए टेंडर में अनियमितता (Irregularities in the Tender) में शामिल था।