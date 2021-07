CBSE 12th Result : सीबीएसई के नतीजे जारी होते ही वेबसाइट क्रैश, यहां देखें रिजल्ट

नई दिल्ली। CBSE 12th Result News केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया है। इस साल सीबीएसई रिजल्ट 99.37 फीसदी रहा है। CBSE ने रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर ऑनलाइन जारी किया है।

हालांकि, रिजल्ट जारी होते ही (CBSE) की वेबसाइट क्रैश हो गई है। ऐसे में विद्यार्थी उमंग एप, एसएमएस और डिजिलॉकर के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि इस साल कोरोना महामारी के कारण बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया था। बोर्ड ने आंतरिक मूल्यांकन के जरिए 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार किया है।

एसएमएस से ऐसे पाएं रिजल्ट

विद्यार्थी एसएमएस के जरिए भी अपना दसवीं का रिजल्ट मंगा सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को CBSE12 < ROLLNUMBER > < ADMITCARDID > दर्ज करके 7738299899 नंबर पर सेंड करना होगा। इस तरह उनको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा।

उमंग एप के जरिए ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

इसके लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले अपना उमंग एप डाउनलोड करना होगा। छात्र गूगल प्ले स्टोर से उमंग एप डाउनलोड करें। इसके बाद वहां उपलब्ध ऑप्शन में CBSE सिलेक्ट करें और उसके बाद अपना लॉग इन विवरण दर्ज करें। जैसे ही आप अपनी डिटेल डालेंगे आपका रिजल्ट खुल जाएगा।

Class XII #cbseresults2021 are now available on DigiLocker

Click the link to get the Class XII resulthttps://t.co/rQqXES3agN pic.twitter.com/hRpGpzjCbX

— DigiLocker (@digilocker_ind) July 30, 2021