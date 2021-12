CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: राहुल-अखिलेश समेत कई नेताओं ने जताया दुख, घायलों के जल्द स्वथ्य होने की प्रार्थना

CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat), उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गयी है। इस घटना पर कई नेताओं ने दुख जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘हेलीकॉप्टर में सवार सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat), उनकी पत्नी और अन्य लोगों की सुरक्षा की उम्मीद है। शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं’।

Hoping for the safety of CDS General Bipin Rawat, his wife and others onboard the chopper.

इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने का दुखद समाचार मिला। मैं ईश्वर से सीडीएस श्री बिपिन रावत जी (CDS Bipin Rawat) समेत सभी लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करती हूं’।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘कुन्नूर में सेना के हैलिकॉप्टर के हादसे की ख़बर देश के लिए बेहद चिंतनीय एवं दुखद है। सभी के सुरक्षित जीवन के लिए हृदय से प्रार्थना’। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘कुन्नूर से बेहद दुखद खबर आ रही है। आज पूरा देश सीडीएस बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) और उनके परिवार के सदस्यों सहित जहाज पर सवार लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं’।

Extremely tragic news coming in from Coonoor.

Today, the entire nation prays for the safety of those who were onboard including CDS Bipin Rawat and his family members. Also praying for the speedy recovery of everyone who was injured.

