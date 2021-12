CDS Bipin Rawat Passed away : पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि- बिपिन रावत की असाधारण सेवा को देश कभी नहीं भूलेगा

CDS Bipin Rawat Passed away : देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS ) जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat ) व उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की तमिलनाडु के कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है।

इस हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। बिपिन रावत ने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवारों के साथ हैं।

Gen Bipin Rawat was an outstanding soldier. A true patriot, he greatly contributed to modernising our armed forces and security apparatus. His insights and perspectives on strategic matters were exceptional. His passing away has saddened me deeply. Om Shanti.

नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे। एक सच्चे देशभक्त, उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। ओम शांति।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पहले सीडीएस के रूप में, जनरल रावत ने रक्षा सुधारों सहित हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलुओं पर काम किया है। वह अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा।

सीडीएस रावत का असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीडीएस रावत के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस रावत और उनकी पत्नी व 11 अन्य अधिकारियों के निधन से बेहद दुखी हूं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि इस हादसे में अपनों को खोने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, जिनका वर्तमान में सैन्य अस्पताल, वेलिंगटन में इलाज चल रहा है।

श्री सिंह ने कहा कि जनरल रावत ने असाधारण साहस और लगन से देश की सेवा की थी। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों की संयुक्तता की योजना तैयार की थी। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन : अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वह सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मुझे गहरा दुख हुआ है।

A very sad day for the nation as we have lost our CDS, General Bipin Rawat Ji in a very tragic accident. He was one of the bravest soldiers, who has served the motherland with utmost devotion. His exemplary contributions & commitment cannot be put into words. I am deeply pained.

शाह ने कहा कि मैं श्रीमती मधुलिका रावत और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के दुखद निधन पर भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस दुखद क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें। इसके साथ ही अमित शाह ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

एक अभूतपूर्व त्रासदी और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ : राहुल गांधी

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यह एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना।

I extend my condolences to the family of Gen Bipin Rawat and his wife.

This is an unprecedented tragedy and our thoughts are with their family in this difficult time.

Heartfelt condolences also to all others who lost their lives. पढ़ें :- PM मोदी और रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात, कहा-दुनिया बदल गई पर हमारी दोस्ती नहीं

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS ) जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat ) व उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारियों व कर्मियों का आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन अत्यंत दुःखद है। असमय दिवंगत हुए मां भारती के कर्मनिष्ठ सपूत राष्ट्र की स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को परमधाम में स्थान दें। ॐ शांति!

योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परमधाम में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दें।

सैन्य अधिकारियों व कर्मियों का आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन अत्यंत दुःखद है। असमय दिवंगत हुए माँ भारती के कर्मनिष्ठ सपूत राष्ट्र की स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को परमधाम में स्थान दें। ॐ शांति!

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS ) जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat ) व उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत को अत्यंत दुखद कहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।