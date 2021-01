नई दिल्ली: आज देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर नेता से लेकर अभिनेता सब सोशल मीडिया पर गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हैं।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर कंगना रनौत, सोनू सूद, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार सहित कई बॉलीवुड सितारों ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन से बॉलीवुड कलाकार ने किस तरह से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है।

अमिताभ बच्चन

T 3794 – 26th January .. Republic Day 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

Happiness peace prosperity and .. be safe .. be protected pic.twitter.com/EWRLN0OMXJ — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 25, 2021

मिताभ बच्चन ने ट्विटर पर तिरंगे के साथ अपनी तीन तस्वीर शेयर कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को एकजुट होकर रहना चाहिए। सुरक्षित रहना चाहिए।

अक्षय कुमार

Face the enemy. Fight for your country. Protect Our Flag. India’s most anticipated action game, Fearless and United Guards: FAU-G takes you to the frontlines and beyond! Start your mission today.

Download now: https://t.co/8cuWhoq2JJ#HappyRepublicDay #FAUG @BharatKeVeer pic.twitter.com/uH72H9W7TI — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 26, 2021

अक्षय कुमार ने FAU-G गेम का लॉन्च वीडियो शेयर कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। अक्षय कुमार ने लिखा, दुश्मन का सामना करो। अपने देश के लिए लड़ो। हमारे ध्वज की रक्षा करो। भारत का सबसे प्रत्याशित एक्शन गेम, फियरलेस और यूनाइटेड गार्ड: FAU-G आपको सुर्खियों में और उससे आगे ले जाता है! आज ही अपना मिशन शुरू करें।

जॉन अब्राहम

TANN MANN DHANN, se Badhkar JANN GANN MANN!

The team of #SatyamevaJayate2 wishes everyone a Happy Republic Day! See you in cinemas this EID on 14th May 2021 pic.twitter.com/iFSMq9qMrS — John Abraham (@TheJohnAbraham) January 26, 2021

अभिनेता जॉन अब्राहम ने लिखा, तन, मन, धन से बढ़कर, जण,गण मण। सत्यमेव जयते-2 कीटीम की ओर से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! 14 मई 2021 को सिनेमाघरों में इसे देखें।

कंगना रनौत

कंगना रनौत ने मेजर जनरल जीडी बख्शी का एक वीडियो शेयर कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है आपको जानना चाहिए कि हमें आजादी कैसे मिले।

अनुपम खेर

अभिनेता अनुपम खेर ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जां भी देंगे एै वतन तेरे लिए।

सोनू सूद

Pledge to change a life.

Happy Republic Day ,🇮🇳 pic.twitter.com/tCWVatC2hq — sonu sood (@SonuSood) January 26, 2021

अभिनेता अनुपम खेर ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जां भी देंगे एै वतन तेरे लिए।