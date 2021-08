Independence Day पर सेलेब्स ने दी फैंस को खास बधाई, शेरशाह बोले- देश से बड़ा कोई धर्म नहीं

Bollywood news: अपनी आजादी को हम हरगिस भुला सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज भारत की आजादी को 75 वां साल है, 15 अगस्त यानी आज का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास माना जाता है।

चलो फिर से खुद को जगाते हैं,

अनुशासन का डंडा फिर से घूमाते हैं।

सुनहरा रंग है स्वतंत्रता का शहीदों के लहू से,

ऐसे शहीदों को हम सब सिर झुकाते हैं।

इस दिन अमर शहीदों की कुर्बानी को याद कर बॉलीवुड और टॉलीवुड स्टार्स ने अपने फैंस को खास बधाई दी है। तो चलिए जानते हैं कि अमिताभ बच्चन से लेकर महेश बाबू तक ने किस प्रकार प्रशंसकों को स्वाधीनता दिवस की बधाइयां दीं।

अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वह देशभक्ति के रंग में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटोज को साझा करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा- स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं।

विश्व भर में रह रहे सभी भारतीयों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि हमारा देश हर दिशा में दिन दुगनी, रात चौगुनी तरक़्क़ी करे। Wishing every Indian in the world A Very Happy #IndiaIndependenceDay ! Jai Hind!! भारत माता की जय! 🙏🇮🇳 pic.twitter.com/6Dm68SDnXu

Let the spirit of freedom keep us united and guide us all on the path to progress! Happy #IndependenceDay 🇮🇳🙏

महेश बाबू ने लिखा- स्वतंत्रता की भावना हमें एकजुट रखे तथा प्रगति के पथ पर हम सभी का मार्गदर्शन करे! आप सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। वही इन्ही सितारों के साथ कई कलाकारों ने बधाई ने दी है।

Sighting the Indian Flag 🇮🇳 brings just one emotion to the fore—gratitude… Gratefulness to our Defence Forces who keep it flying high, no matter what🙏 #HappyIndependenceDay pic.twitter.com/dY7mshpAHf

Today as we celebrate #IndependenceDay & salute those who sacrificed their lives for the freedom of our nation,let us extend our gratitude. Support their families. Be their family https://t.co/3aoqWGBvyz https://t.co/XL9ubTP4iO @narendramodi @AmitShah @rajnathsingh @BharatKeVeer

“Greater love hath no man than this, that he lays down his life for his people.”

Deep gratitude to our Indian army, navy and airforce officers. Your selflessness and valour protects our freedom.

We salute you.

Wishing you all a happy Independence Day🇮🇳

