नई दिल्ली: आज पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी जानते ही होंगे इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। ऐसे में कई बड़े-बड़े सेलेब्स ने इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं। इस लिस्ट में पहला नाम कंगना रनौत का शामिल है।

कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली की फोटो शेयर कर सभी को महिला दिवस की बधाई दी है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी मां, बहन और भाभी के साथ फोटोज शेयर करते हुए लिखा है, “हर दिन महिला दिवस है। मेरी फेवरेट महिलाओं के साथ कुछ खास पलों की तस्वीरें शेयर कर रही हूं और सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे।” वहीं उनके अलावा अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने भी एक पोस्ट शेयर की है।

Every day is Women’s Day…. sharing some of my favourite moments with my favourite women and wishing everyone a happy women’s day ❤️ pic.twitter.com/ZSHYAikynd

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 8, 2021