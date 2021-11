केंद्र ने यूपी की ‘Har Ghar Nal’ Scheme की तारीफ, 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर लगाई मुहर

लखनऊ । योगी सरकार (Yogi Government) बुंदेलखंड और विंध्‍य समेत प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में पीने के साफ पानी की आपूर्ति पर तेजी से काम कर रही है। इसी के तहत राज्‍य सरकार की 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी कनेक्शन के लिए राज्‍य सरकार की ओर से भेजा था। जिस पर 1,882 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

इसी बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat) ने ट्वीट कर यूपी में हर घर नल योजना की प्रगति की जमकर तारीफ की है। केंद्रीय मंत्री ने योगी सरकार (Yogi Government) की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी ने हर घर नल से जल योजना (Har Ghar Nal Scheme) को जन आंदोलन बना दिया है। केंद्र सरकार ने हर घर नल योजना (Har Ghar Nal Scheme) को लेकर पहली बार किसी राज्‍य की इस तरह तारीफ की है ।

बीते गुरुवार को हुई बैठक में स्‍वीकृत की गई इन योजनाओं से 33 जिलों के 1262 गांवों की 39 लाख की आबादी को फायदा होगा। गुरुवार को हुई बैठक में समिति द्वारा 735 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके तहत 4.03 लाख ग्रामीण परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जाने की योजना है । मौजूदा समय में प्रदेश में 2.64 करोड़ में से कुल 34 लाख (12.9 फीसदी) ग्रामीण परिवारों को उनके घरों तक नल का पानी मिल रहा है।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat) ने अपने ट्वीट मे इस बात का भी उल्लेख किया कि राज्य में 1882 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, ताकि गांवों में आसानी से नल कनेक्शन पहुंचाए जा सकें। इससे 1262 गांवों के 39 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। उन्‍होंने लिखा है कि योगी जी की सरकार ने वर्ष 2021-22 में 78 लाख परिवारों को नल कनेक्शन देने की संवेदनशील योजना बनाई है। यूपी में ‘जल जीवन भी और अब मिशन भी ‘ (Jal Jeevan too and now mission too) बन चुका है।

बता दें कि यूपी में युद्ध स्तर पर हर घर को नल से जल (Har Ghar Nal Scheme) देने की योजना पर काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार अगले महीने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में हर घर को नल से जल देने की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए कई इलाकों में ट्रायल रन चल रहा है।