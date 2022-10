दिवाली से पहले केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा, गेहूं की MSP में समेत इन फसलों बढ़े दाम

नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार (Central government) ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने MSP बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्रीय ​मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी है।

#Cabinet approves Minimum Support Prices for all Rabi Crops for Marketing Season 2023-24.

The absolute highest increase in MSP has been approved for lentil (Masur) at Rs.500/- per quintal followed by rapeseed and mustard at Rs.400/- per quintal

🔗https://t.co/4ru6083UyR pic.twitter.com/L1YY9z6JiM

— PIB India (@PIB_India) October 18, 2022