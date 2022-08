चहल टीवी को अक्षर टीवी बना दिया, जानिए क्यों अक्षर पटेल और दीपक ने मिलकर की खिंचाई?

नई दिल्ली। भारत (India) और जिम्बाब्वे (Zimbabwe) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरूआत हो गई है। इस सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ करीब छह महीने बाद वापसी करने वाले दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी की। दीपक चाहर अपनी गेंदबाजी से मेजबान टीम के बल्लेबाजों के पसीने छुडा दिए। चाहर ने सात ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट झटके थे।

जिम्बाब्वे के टॉप-3 बल्लेबाजों को चाहर ने ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। मैच के बाद चाहर और अक्षर पटेल ने बीसीसीआई टीवी पर बात की और इस दौरान दोनों ने मिलकर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की जमकर खिंचाई की। दरअसल, अक्षर पटेल ने दीपक चाहर से पूछा कि दो-तीन महीने बाद वापसी करके कैसा लग रहा है तो चाहर ने उन्हें सही करते हुए कहा कि साढ़े छह महीने बाद वापसी की है।

Of making a strong comeback & putting in a solid show with the ball 💪

𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗧 𝗠𝗜𝗦𝗦 this post-match chat between @deepak_chahar9 & @akshar2026 after #TeamIndia's win in the first #ZIMvIND ODI. 👌 👌 – By @ameyatilak

Full interview 🎥 🔽https://t.co/dNjz5EIgHO pic.twitter.com/4Bhxbm8Od9

