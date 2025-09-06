Chandra Grahan Effect: चंद्र ग्रहण पर इन राशि वालों के खुलेंगे भाग्य, आप पर धन की होगी वर्षा

Chandra Grahan Effect on 12 Rashi: कल 7 सितंबर यानी भाद्रपद पूर्णिमा को साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसके साथ श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। रविवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। इस दौरान चंद्रमा पर सूर्य, बुध और केतु की दृष्टि भी रहने वाली है। वहीं, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र से पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र की तरफ संचार करने वाले हैं।

भारतीय समयानुसार, चंद्र ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट पर शुरू होकर मध्यरात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर खत्म होगा। यानी देश में इस ग्रहण की अवधि 03 घण्टे 28 मिनट्स 02 सेकण्ड्स की होगी। पूजा-पाठ करने वालों के लिए सूतक काल दोपहर 12:58 बजे से शुरू हो जाएगा और ग्रहण के समाप्त होने तक, यानी 1:26 बजे रात तक रहेगा। सूतक काल में भोजन पकाना या खाना नहीं चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या अन्य शारीरिक शुद्धिकरण के कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण शनि की राशि में लग रहा और इसका असर मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। कुछ राशियों को उतार चढ़वा का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव…

मेष राशि पर प्रभाव

ग्रहण मेष राशि वालों के 11वें स्थान पर घटित हो रहा है, जो इस राशि के लिए लाभ का स्थान है। यानी मेष राशि के लिए ग्रहण लाभ लेकर आएगा। इस राशि वालों के करियर और नौकरी में काम व तनाव कम होगा। अधिकारियों का उनके प्रति रवैया सकारात्मक रूप से बदलने वाला है। इसके अलावा, संपत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। मेष राशि वालों के रिश्तेदारों और मित्रों के कारण शुभ कार्य होंगे। उनमें आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान उनके लिए सुब्रह्मण्य अष्टकम का पाठ करना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि पर प्रभाव

ग्रहण वृषभ राशि के 10वें भाव में घटित हो रहा है, ऐसे में उन्हें हानि की आशंका है। वृषभ राशि वालों को करियर, नौकरी और व्यापार में सावधानी बरतनी होगी। नौकरी पेशा वालों को अधिकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है और आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकता है। वृषभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वह धन का लेन देन करने से बचें और कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। जिन पर आप भरोसा करते हैं, वे आपको धोखा दे सकते हैं। ग्रहण में प्रयासों का परिणाम शायद न मिले, लेकिन, उन्हें आदित्य हृदयम का पाठ करना चाहिए।

मिथुन राशि पर प्रभाव

ग्रहण मिथुन राशि के 9वें भाव में घटित हो रहा है, जो भाग्य का स्थान है। इस राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायी साबित हो सकता है। मिथुन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। वहीं, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस राशि के लोगों को पूर्वजों से विरासत प्राप्त होगी और संपत्ति संबंधी विवाद सुलझने की संभावना है। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। गणपति स्तोत्र के पाठ से ग्रहण दोष का निवारण होगा।

कर्क राशि पर प्रभाव

ग्रहण कर्क राशि के आठवें भाव में घटित हो रहा है, यानी इस राशि के लोगों उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण के कारण जीवनसाथी से मतभेद होने की आशंका है। बीमारियां और पारिवारिक मामले परेशानी का कारण बन सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के विवाह और नौकरी के प्रयासों में निराशा रह सकती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। नए फैंसले लेने या नई कोशिशों के लिए इन दो दिनों में शुभ नहीं है इसलिए यथास्थिति बनाए रखना ही बेहतर है। ग्रहण काल में चंद्र मंत्रों का जप करें।

सिंह राशि पर प्रभाव

ग्रहण सिंह राशि के सातवें भाव में घटित हो रहा है, जिससे भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। धन की वजह से अटके कार्य ग्रहण के शुभ प्रभाव से पूरे हो जाएंगे। अंदर बुद्धि और समझदारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जरूरी फैसले ले सकेंगे और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। सिंह राशि वाले जो भी कार्य करेंगे, वह पूरी तरह सफल होगा। माता पिता की सेहत भी अच्छी रहेगी और बच्चों की चिंताएं दूर होंगी। आप जीवनसाथी के साथ किसी अच्छी जगह पर निवेश कर सकते हैं। ग्रहण काल में आदित्य हृदय का पाठ करें।

कन्या राशि पर प्रभाव

ग्रहण कन्या राशि के छठवें भाव में घटित हो रहा है जो शुभ लाभ का संकेत है। इसके शुभ प्रभाव से कन्या राशि वालों की सभी चिंताएं दूर होंगी। मकान व वाहन खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। कहीं अटका धन इस अवधि में वापस मिल सकता है। सभी कार्य सफल होंगे और नौकरी-धंधे में सक्रियता बढ़ेगी, जिससे आय में वृद्धि भी होगी। यह नए प्रयास और नए निर्णय के लिए समय अनुकूल होगा। समाज में कन्या राशि वालों का सम्मान बढ़ेगा। ग्रहण के समय हरी मूंग की दाल का दान करें।

तुला राशि पर प्रभाव

चंद्र ग्रहण तुला राशि के पांचवे भाव में लग रहा है इसलिए तुला राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वह ग्रहण के दिन ही नहीं, बल्कि ग्रहण के एक-दो दिन बाद तक भी कोई नया काम शुरू ना करें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक संपर्कों से जितना हो सके दूर रहें. इस अवधि में धन का लेन देन करने से बचें. नौकरी करने वाले इस दौरान सावधानी बरतें लेकिन खुद का बिजनस करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा. बच्चों की तरक्की को देख मन प्रसन्न होगा. ग्रहण काल में सुंदरकांड का पाठ शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि पर प्रभाव

चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में लग रहा है, जो परिवार की सुख-शांति में कमी का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों के घर के सदस्यों को कुछ परेशानियां होने की आशंका है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखें। फिजूलखर्ची बढ़ने, धन हानि और धोखा मिलने की आशंका है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत हैं। इस मुश्किल घड़ी में आपके लिए मित्र और शत्रु के बीच भेद करने में मुश्किल हो सकती है। अनावश्यक संपर्कों से दूर रहें और यात्रा करने से बचें। ग्रहण काल में विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें।

धनु राशि पर प्रभाव

यह ग्रहण धनु राशि के तीसरे भाव में घटित हो रहा है, जो इस राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ग्रहण के शुभ प्रभाव से इस राशि के लोगों को अचानक धन लाभ होने की संभावना है। इस दौरान उपयोगी संपर्क बनेंगे और तरक्की होगी। आपका राजनीतिक महत्व बढ़ेगा। आपका हर प्रयास सफल होगा। करियर और नौकरी में अधिकारियों से संबंधों में सुधार की संभावना है। योजना के अनुसार, सभी काम पूरे होंगे। व्यापार क्षेत्र में नए कदम बढ़ेंगे और नया कार्य शुरू कर सकते हैं। ग्रहण काल में गुरु चालीसा का पाठ करें।

मकर राशि पर प्रभाव

चंद्र ग्रहण मकर राशि के दूसरे भाव में घटित हो रहा है, जोकि धन, कुटुंब, वाणी, शिक्षा से संबंधित है। इस राशि के लोगों को धन भाव में ग्रहण होने से आर्थिक मामलों में अधिक सावधान रहने की जरूरत है। मकर राशि वालों को आर्थिक नुकसान या किसी अपने से धोखा मिलने की आशंका हैं। इस दौरान पारिवारिक समस्याएं बढ़ने और भाइयों के बीच विवाद होने की आशंका बनी हुई है। आपकी बातों का मान कम होगा। इसके अलावा, इन दो दिनों में आय बढ़ाने के लिए नए प्रयास ना करें। नौकरी और विवाह के प्रयासों में निराशा हाथ लग सकती है। शनि चालीसा का पाठ करना सही रहेगा।

कुंभ राशि पर प्रभाव

चंद्र ग्रहण कुंभ राशि के लग्न भाव अर्थात पहले स्थान पर घटित हो रहा है, जो इस राशि के लिए शुभ नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करना ही बेहतर होगा। इस दौरान आर्थिक ज़िम्मेदारियां दूसरों पर डालने से बचें और यात्रा के समय अपने सामान का ध्यान रखें। जीवनसाथी के खराब स्वास्थ से परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इसके अलावा, करियर और नौकरी में संतुष्टि नहीं मिलेगी। व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अपने माता-पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और किसी से कोई वादा न करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र पाठ करना लाभकारी होगा।

मीन राशि पर प्रभाव

चंद्र ग्रहण मीन राशि के 12वें भाव में घटित होने वाला है, जोकि हानि भाव या व्यय स्थान हैं। लेकिन ग्रहण का शुभ प्रभाव से मीन राशि वालों की आय में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी होगी। इस राशि के लोगों को अचानक धन प्राप्ति की भी संभावना है। इस दौरान आपके करियर और नौकरी में आपकी जरूरतें बढ़ेंगी। अपने स्वास्थ का ध्यान रखें। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। किसी करीबी दोस्त के चलते आर्थिक हानि हो सकती है। अपने परिजन या प्रियजनों के साथ किसी तीर्थयात्रा पर जाने की संभावना है। ग्रहण काल में दिन भर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें।