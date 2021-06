कोरोना का बदलता स्वरूप बड़ी चुनौती, एक लाख फ्रंटलाइन वारियर्स किए जाएंगे तैयार: पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को स्किल इंडिया के तहत कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए छह कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये कोर्स देश के 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थकेयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हम देश में 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कोराना अभी भी हमारे बीच मौजूद है।

