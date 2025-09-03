ChatGPT Outage : एआई चैटबॉट ChatGPT भारत समेत दुनियाभर में ठप पड़ा, हजारों यूजर्स परेशान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट ChatGPT बुधवार को अचानक दुनियाभर में ठप हो गया है। इस आउटेज से हजारों यूजर्स प्रभावित हुए और कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगे हैं।
ChatGPT Outage : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट ChatGPT बुधवार को अचानक दुनियाभर में ठप हो गया है। इस आउटेज से हजारों यूजर्स प्रभावित हुए और कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीकी गड़बड़ी का असर भारत समेत कई देशों में देखा गया है। Downdetector वेबसाइट पर केवल 20 मिनट के अंदर सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से भारत से ही करीब 439 यूजर्स ने चैटबॉट से जुड़ी समस्या की रिपोर्ट की।
OpenAI, जिसने ChatGPT को विकसित किया है, ने अब तक इस गड़बड़ी पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, यूजर्स के अनुभव अलग-अलग रहे। कुछ लोगों का कहना है कि चैटबॉट उनके लिए सामान्य रूप से काम कर रहा है, जबकि कई अन्य नेटवर्क एरर की समस्या झेल रहे हैं।
इस आउटेज का असर न सिर्फ वेबसाइट बल्कि मोबाइल ऐप वर्ज़न पर भी दिखाई दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। अब सभी की निगाहें OpenAI के आधिकारिक स्पष्टीकरण और समस्या के समाधान पर टिकी हैं।