ठग के घर में ठगी हो गई...सुकेश चंद्रशेखर को लेकर BJP का केजरीवाल सरकार पर हमला

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) के सनसनीखेज आरोपों के बाद हड़कंप मच गया है। भाजपा ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल, ये पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है।

उसने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि, उसने जेल में बंद दिल्ली सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को रुपये दिए थे। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, खबरों से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar)। ठग के घर में ठगी करने वाले का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है।

This is huge!

Sukesh Chandrasekhar paid protection money to now Jailed AAP Minister Satyendra Jain.

About 50 crore was paid to the party as well

No doubt there’s a reason why AAP is called as #KattarCorruptParty pic.twitter.com/p4v2m0NlHA

— Sambit Patra (@sambitswaraj) November 1, 2022