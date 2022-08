चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड में बरपाया कहर, 73 गेंदो में ही खेली शानदार शतकीय पारी

नई दिल्ली। टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) इंग्लैंड में जमकर धमाल मचा रहे हैं। उनके बल्ले से ताबड़तोड़ खूब रन बरस रहे हैं। इसको लेकर वो सुर्खियों में भी हैं। काउंटी क्रिकेट में ताबड़तोड़ रन बनाने के बाद अब पुजारा का बल्ला रॉयल लंदन वनडे कप में भी आग उगल रहा है। शुक्रवार को वारविकशायर के खिलाफ हुए मुकाबले में पुजारा ने तूफानी बल्लेबाजी की।

उन्होंने 73 गेंदों में शतक ठोंक दिया। यही नहीं उन्होंने एक ओवर में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 22 रन भी बटोरे थे। हालांकि उनकी टीम ससेक्स को इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। बता दें, रॉयल लंदन वनडे कप चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ससेक्स टीम के कप्तान हैं।

4 2 4 2 6 4

TWENTY-TWO off the 47th over from @cheteshwar1. 🔥 pic.twitter.com/jbBOKpgiTI

— Sussex Cricket (@SussexCCC) August 12, 2022