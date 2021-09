Chhattisgarh film policy-2021: छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाएगी पहचान

रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश में फिल्म उद्योग (Film Industry ) के लिए निवेश का माहौल बनाने और फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली फिल्म नीति-2021 (First Film Policy-2021 ) तैयार की है। सरकार ने फिल्म उद्योग (Film Industry ) को सब्सिडी और आकर्षक प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने फिल्म नीति तैयार करने को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) को फिल्म निर्माण के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित करना है। सरकार का उद्देश्य राज्य में बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफार्मों को आकर्षित करना है। ताकि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पहचान मिल सके।

छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार गौरव द्विवेदी (Gaurav Dwivedi, advisor to the Chhattisgarh government) बताया कि नई फिल्म नीति-2021 new film policy-2021 से राज्य के भीतर फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर तैयार की गई नीति से फिल्म उद्योग के साथ-साथ राज्य को भी लाभ होगा। ​

