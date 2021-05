दिल्ली के मुख्यमंत्री ‘भारत की आवाज नहीं हैं’, सिंगापुर कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में ठोस भागीदार : एस जयशंकर

नई दिल्ली। कोविड के ‘सिंगापुर वैरिएंट’ के दावे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर विवाद बढ़ता देख देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को सामने आकर बयान देना पड़ा है।

अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद सिंगापुर हाईकमीशन ने भारत के उच्चायुकत को तलब किया। बता दें कि केजरीवाल ने बीते मंगलवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि सिंगापुर के साथ समस्त हवाई सेवाओं को तत्काल रद्द किया जाए क्योंकि वहां सामने आया कारोना वायरस का एक नया स्वरूप बच्चों के लिए ‘बहुत खतरनाक’ बताया जा रहा है।

उधर भारतीय उच्चायुक्त को तलब किए जाने के बाद बाद विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा ‘सिंगापुर सरकार ने ‘सिंगापुर वैरिएंट’ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताने के लिए आज हमारे उच्चायुक्त को बुलाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार ‘उच्चायुक्त ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के सीएम के पास कोविड वैरिएंट या नागरिक उड्डयन नीति पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships.

So, let me clarify- Delhi CM does not speak for India.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 19, 2021