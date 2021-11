Children’s Day Special: PM Modi समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पर श्रद्धांजलि

Children’s Day Special: देश के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू (First PM Jawaharlal Nehru) की 132वीं जयंती (132nd birth anniversary) पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उन्हे श्रद्धांजलि दी है।

जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) के जन्मदिन मतलब 14 नवंबर को ‘बाल दिवस’ (Children’s Day) के तौर पर भी मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को यूपी के इलाहाबाद में जन्में जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) को बच्चों से बहुत लगाव था तथा बच्चे उन्हें ‘चाचा नेहरू’ कहकर पुकारते थे।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।’

Paying homage to our first PM, Pt. #JawaharlalNehru on his birth anniversary, today. A statesman par excellence and an architect of modern India, his efforts catapulted a newly independent India towards the path of educational progress and development.#ChildrensDay pic.twitter.com/XfOwBKzMtF

— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi_FC) November 14, 2021