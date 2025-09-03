China Stealth Drone Loyal Wingman : चीन ने दुनिया को दिखाया B-2 बॉम्बर स्टेल्थ ड्रोन , जान लीजिए खासियत

बीजिंग में बुधवार को दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर विक्ट्री डे परेड मनाया गई। चीन ने अपनी विक्ट्री परेड में अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को अपनी क्षमता और ताकत दिखाई। चीन ने इस परेड में शक्ति और संतुलन के सामंजस्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। खतरनाक मिसाइलें और तमाम हथियार इस परेड के मुख्य आकर्षण रहे। परेड में एक खास तरह का ड्रोन भी नजर आया, जिसका शेप अमेरिका के बी-2 बॉम्बर से मिलता जुलता है। इस ड्रोन को देखकर काफी लोग हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक है। आइए जानते हैं कि चीन का ये हथियार किस तरह खास है।

ड्रोन की खासियत

चीन ने पहली बार अपने ‘loyal wingman’ ड्रोन को दुनिया के सामने दिखाया है। ये एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन है, जो किसी भी रडार से बचने में माहिर माना जाता है। इस ड्रोन को, ग्राउंड-अटैक मानव रहित सिंगल-इंजन ड्रोन एफएच-97 या फीहोंग-97 के नाम से भी जाना जाता है। इसे खासतौर पर हवा में लड़ाई के लिए तैयार किया गया है, साथ ही इससे दुश्मन के ठिकानों पर भी हमला किया जा सकता है।

इसे चीन का पहला बैटल स्टेल्थ ड्रोन है और दुनिया में फिलहाल ऐसा ड्रोन किसी के पास नहीं है।

फाइटर जेट्स के साथ उड़ते हुए ये ड्रोन दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग भी कर सकता है।

चीन ने पानी के नीचे तैरने वाले ड्रोन भी तैयार किए हैं, जिनसे उसकी समुद्री निगरानी में इजाफा हुआ है।

लॉयल विंगमैन ड्रोन के अलावा चीन ने अपनी खतरनाक मिसाइलें भी विक्ट्री परेड में उतारीं। इनमें DF-61 मिसाइल और पनडुब्बी से दागी जाने वाली JL-3 भी शामिल थी।

चीन की विक्ट्री परेड में दुनिया के बड़े नेता भी शामिल हुए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की हुई।