चीन: युवा घर जल्दी जाकर बच्चे पैदा कर सके, चीनी कंपनियों ने खत्म किया Over Time

China: Young people can go home early and have children, Chinese companies end overtime जनसंख्या का मामला किसी देश के लिए आफत तो किसी देश ​के लिए अरमान साबित हो रहा है। इस समय जनसंख्या नीति पर पूरे विश्व में बहस छिड़ी हुई है।