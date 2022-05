चीनी सैनिक हमारे लद्दाख क्षेत्र में रहते हैं और मोदी सरकार चीन का नाम लेने से डरती है : Asaduddin Owaisi

नई दिल्ली। एआईएमआईएम चीफ (AIMIM Chief) असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi ) ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ है। यही मौलिक जिम्मेदारी है जिसके लिए इसे चुना गया है। यह अर्थव्यवस्था का प्रबंधन भी नहीं कर सकता है जो कि मंदी में है। और सामाजिक रूप से यह भारत को तबाह करने के मिशन पर है।

This government has no dozers to send there. It doesn’t even have the courage to name China. We have a PM sahab whose 56 inch chest goes missing as Chinese soldiers remain on our territory in Ladakh.https://t.co/4gKFMY7kx7

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 24, 2022