Emerging Asia Cup Semi Final : आउट होने पर भिड़ने लगा बांग्लादेशी बल्लेबाज, फिर हर्षित राणा ने निकाल दी सारी हेकड़ी, देखें वीडियो

Emerging Asia Cup Semi Final : इमर्जिंग एशिया कप 2023 (Emerging Asia Cup 2023) का सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया ए (India A) ने बांग्लादेश ए (Bangladesh A) को 51 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस मैच में भारत के युवा खिलाड़ियों ने हारी हुई बाजी को पलटकर एक रोमांचक जीत हासिल की। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोंक-झोंक भी देखने को मिली। इस दौरान जब बांग्लादेश के खिलाड़ी ने भारतीय खिलाड़ियों से भिड़ना चाहता तो हर्षित राणा (Harshit Rana) ने करारा जवाब दिया।

दरअसल, दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। इस दौरान 26वां ओवर भारत की ओर से युवराज डाल रहे थे। उनके ओवर की दूसरी गेंद पर सौम्य सरकार (Soumya Sarkar) स्ट्राइक पर थे। सौम्य उनकी गेंद पर पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारे पर लगी। इसके बाद गेंद पिच के पास ही खड़ी हो गई और निकिन जोस ने डाइव मारकर एक अच्छा कैच पकड़ा। सरकार के आउट होने पर इंडिया ए (India A) के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। इसी बीच तेज गेंदबाज हर्षित राणा (Harshit Rana) और सरकार के बीच बहस होने लगी। वहीं, इंडिया ए अन्य खिलाड़ियों को बीच-बचाव के लिए आगे आना पड़ा। अब इस लड़ाई का वीडियो, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

