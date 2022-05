Tajinder Bagga Arrested : बग्गा की गिरफ्तारी पर हरियाणा और पंजाब पुलिस में बढ़ा टकराव, दिल्ली में अपहरण का मामला दर्ज

नई दिल्ली। नई दिल्ली के जनकपुरी स्थित भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (BJP leader Tejinder Pal Singh Bagga) को शुक्रवार को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद उन्हें दिल्ली से मोहाली लाया जा रहा है।

मोहाली कोर्ट (Mohali Court) में दोपहर बाद उनकी पेशी की सूचना है। वहीं इससे पहले उनकी गाड़ी को कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया है। वहां पंजाब पुलिस (Punjab Police) से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के नेताओं और बग्गा के परिजनों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) और पंजाब पुलिस (Punjab Police) के खिलाफ जनकपुरी थाने (Janakpuri Police Station) के बाहर प्रदर्शन किया।

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को कथित धमकी देने के आरोप में पंजाब पुलिस (Punjab Police) द्वारा भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (BJP leader Tejinder Pal Singh Bagga) की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस (Punjab Police) ने अपहरण का मामला दर्ज (Kidnapping Case Registered) किया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक तेजिंदर सिंह बग्गा (Tejinder Singh Bagga ) को दिल्ली से मोहाली लेकर जा रही पंजाब पुलिस (Punjab Police) को हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया है। मिली जानकारी के अनुसार तेजिंदर सिंह बग्गा (Tejinder Singh Bagga ) को मोहाली जिला अदालत (Mohali District Court) में शुक्रवार एक बजे पेश किया जाना है। लेकिन इस हंगामे के बीच उनकी पेशी पर सवाल खड़े हो गए हैं।

The Punjab Police vehicle that was carrying @TajinderBagga Bhai illegally has been stopped by Haryana Police in Kurukshetra.

#IStandWithTajinderBagga

— Charu Pragya🇮🇳 (@CharuPragya) May 6, 2022