क्लामेट चेंज सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर नहीं छोड़ा जा सकता: पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान केवड़िया के एकतानगर में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ‘मिशन लाइफ’(लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) अभियान की शुरुआत की। इस मिशन के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि, आज हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारी नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लामेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आस-पास महसूस कर रहे हैं, पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को तेजी से बढ़ते देखा है। उन्होंने कहा कि, मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन-जन की शक्तियों को जोड़ता है। उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है की छोटे-छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक एकता के अलावा और कुछ नहीं है।

इसके साथ ही कहा कि, हमारी सरकार ने एलईडी बल्ब की एक योजना शुरू की जिसमें निजी क्षेत्र ने भी भाग लिया। यहां मौजूद अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ यह जानकर हैरान होंगे कि भारत के लोगों ने 160 करोड़ एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया। इससे 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ। गुजरात देश के ऐसे राज्यों में से एक है जिसने अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने और पर्यावरण की रक्षा करने की दिशा में इतनी जल्दी और उत्कृष्ट रूप से कदम रखा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि, गुजरात महात्मा गांधी की जन्मस्थली है।

वो उन विचारकों में से एक थे, जो बहुत पहले पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने का महत्व समझ गए थे। मिशन लाइफ P3 (Pro-Planet People) की अवधारणा को मजबूत करेगा। मिशन लाइफ धरती के लोगों को ‘Pro-Planet People’ से जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करके एक कर देता है। ये Lifestyle of the planet, for the planet and by the planet, के मूल सिद्धांत पर चलता है।