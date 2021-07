मुंबई में बादल फटा, भारी बारिश में अब तक 24 लोगों की मौत

मुंबई । मुंबई में रविवार को लगातार तेज बारिश जारी है। जगह-जगह लैंडस्लाइड होने से अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच बृह्नमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि शनिवार रात 11 बजे से रविवार सुबह 4 बजे तक मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में 200 मिमी से ज्यादा बारिश हुई है। राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर बताया कि मुंबई में बादल फटने की वजह से कई इलाके डूब गए हैं।

Last night Mumbai faced a weather system of extreme heavy rainfall accompanied by thundering and lightning, some parts crossing 200 mm of rain in a span of 3 hours. These were mini cloudbursts in a short span with full fury of nature. (1/n) pic.twitter.com/JYC21qAbIQ

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 18, 2021