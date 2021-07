Cloud Burst News : अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, BSF,CRPF और जम्मू-पुलिस के कैंप को भारी नुकसान

श्रीनगर। Cloud Burst News जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ (Kishtwar in Jammu and Kashmir) के बाद अब बाबा अमरनाथ की गुफा (Baba Amarnath Cave) में बादल फटा ( Cloud Burst) है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की वजह से गुफा के आसपास भारी तबाही हो सकती है। BSF, CRPF और जम्मू -पुलिस के कैंप को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक किसी की जान-माल के नुकसान नहीं होने की खबर है।

Officials say two SDRF teams are already at the Cave while an additional team of SDRF has been deputed from Ganderbal district.

— Ieshan Wani (@Ieshan_W) July 28, 2021