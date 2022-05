सीएम भगवंत मान ने बुलाई थी शिक्षकों की बैठक, मुफ्त की भोजन पर बच्चों की तरह टूट पड़े

चंडीगढ़। बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक जब स्वंय अनियंत्रित हो जाये तो मामला चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा पंजाब में देखने को मिला जो सभी की जुबां पर है। यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यक्रम के बाद शिक्षक मुफ्त के भोजन पर टूट पड़े। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम मान ने पंजाब के एक रिजॉर्ट में सरकारी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की एक बैठक बुलाई थी।

सीएम ने स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने के संबंध में यह मीटिंग की थी। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई, शिक्षक भोजन के लिए बढ़ गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि किस तरह से प्लेट हासिल करने के लिए जद्दोजहद चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,सीएम मान ने शिक्षकों को सुझाव देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के पारंपरिक तरीके को बदलने, डिजिटल तौर पर मजबूत करने और पेपरलैस बनाने के लिए शिक्षकों को इस पोर्टल के जरिए उपाय ऑनलाइन भेजने चाहिए। बता दें कि पर्दाफाश इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

Lunch time of Principals and Teachers in Punjab after meeting CM. Time to go to HEYWARD. CM might have gone home with some HEYWARDS. pic.twitter.com/bDwF1HooCm

— Abhijit Guha (@Abhijit33886372) May 11, 2022