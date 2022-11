भाजपा पर सीएम केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा-नहीं रूकेगी Yoga Classes, ये अहंकार में कर रहे कानून का दुरुपयोग

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को प्रेसवार्ता करके भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम को भाजपा रोकने की कोशिश करती है। केजरीवाल ने कहा कि, दिल्ली में योगा क्लास (Yoga Classes) रुकेंगी नहीं। मेरी सभी Yoga योगी टीचर (Teachers) से अपील है कि कल से घर-घर जाकर योग करायें। मुझे भीख भी मांगनी पड़ी तो भी आपकी फीस दूंगा।

भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, ये लोग अहंकार में कानून का दुरुपयोग कर चाहे सरकार से समर्थन वापस ले लें, लेकिन दिल्ली की योगशाल होगी। उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार द्वारा 590 स्थानों पर 17000 लोगों को फ़्री में योगा करवाया जाता था। Post Covid Complications से जूझ रहे 11,000 लोगों को फ़ायदा हो रहा था। लेकिन इन्होंने #DilliKiYogaShala बंद करवा दी है।

आज Asthma जैसी बीमारी से पीड़ित लोग योगा करने से रह गए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि, इन्होंने Yoga रोकने की कोशिश की, पर हम रुकने वाले नहीं। 17,000 नहीं, 17 Lakh लोगों को Yoga कराएंगे, एक दिन दिल्ली के 2 Cr लोगों को Free में Yoga सिखाएंगे—ये हमारा मकसद है। Punjab में 3 Cr लोगों को Yoga सिखाएंगे और गुजरता में सरकार बनाकर वहां भी करेंगे।

इसके साथ ही कहा कि, इन्होंने #DilliKiDiwali और Red Light On, Gaadi Off Campaign नहीं होने दिया। अब मोहल्ला क्लीनिक (Mohalla Clinic) में फ्री दवाइयों-Test के Tender रोकने वाले हैं। Guest Teachers-कच्चे कर्मचारियों को परेशान करने वाले हैं। LG-BJP जितने तीर चलाएंगे, आपका बेटा ढाल बनकर आगे खड़ा होगा।