सीएम ममता बनर्जी संवैधानिक मानदंडों का करें पालन : राज्यपाल जगदीप धनखड़

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई ने दो मंत्र‍ियों और एक टीएमसी विधायक और एक पूर्व नेता की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद राज्‍य की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस और प्रशासन के रवैये को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। राज्‍यपाल ने ममता बनर्जी को चेताते हुए संवैधानिक मानदंडों का पालन करने के लिए कहा है। राज्‍यपाल ने कहा पूरी तरह से अराजकता है पुलिस व प्रशासन मौन मोड में है। आशा है कि आप इस तरह की अराजकता और संवैधानिक तंत्र की विफलता के परिणामों को महसूस करेंगे। मिनट दर मिनट स्‍थ‍ित‍ि बिगड़ती जा रही है।

बता दें कि नारदा मामले में राज्य के दो मंत्रियों तथा तृणमूल के एक विधायक की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई कार्यालय पहुंचीं। उन्‍होंने सीबीआई की कार्रवाई पर विरोध जताया है, वहीं सीबीआई ऑफिस के बाहर टीएमसी समर्थकों ने हंगामा किया है। पथराव भी किया गया है। इस पर सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज भी किया है।

पश्चिम बंगाल में सोमवार को नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी से सीबीआई कार्यालय में पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के तीन विधायकों और पार्टी के एक पूर्व नेता को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी इन नेताओं और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करेगी।

कानून और व्यवस्था बहाल करने की अपील

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी का ध्यान आकर्षित किया है, मैंने चैनलों पर और सार्वजनिक डोमेन में सीबीआई कार्यालय में आगजनी और पथराव देखा है। जो​ कि दयनीय है कि कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस तो सिर्फ मूकदर्शक बनी है। आपसे कार्रवाई करने और कानून और व्यवस्था बहाल करने की अपील है।

Concerned at alarming situation. Call upon @MamataOfficial to follow constitutional norms & rule of law.

Police @WBPolice @KolkataPolice @HomeBengal must take all steps to maintain law & order.

Sad- situation is being allowed to drift with no tangible action by authorities.

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 17, 2021