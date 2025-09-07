Bihar Elections: सीएम नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में आने को तैयार! बस इनकी परमिशन का कर रहे इंतजार

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गयी हैं। नीतीश हमेशा से वंशवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू में निशांत कुमार को लेकर सुगबुगाहट तेज होने लगी है। कई नेताओं का मानना है कि जेडीयू को बचाए रखने और मजबूत बनाने के लिए नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में आना जरूरी हो गया है।

दरअसल, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने हाल ही में कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से निशांत को राजनीति में देखना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही होगा। जेडीयू ही नहीं अन्य दल के बड़े नेता भी निशांत कुमार को राजनीति में उतारने की वकालत कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने हाल में कहा था कि अगर निशांत तुरंत राजनीति में नहीं आए तो जेडीयू को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एक करीबी सूत्र ने कहा, “निशांत राजनीति में आने के लिए तैयार हैं, उन्हें सिर्फ अपने पिता की मंजूरी चाहिए।” सूत्र ने आगे कहा, “हम वंशवाद को बढ़ावा न देने के मुख्यमंत्री के रुख से वाकिफ हैं, लेकिन हमें व्यावहारिक होना होगा। अगर जेडीयू को एक पार्टी के रूप में जिंदा रहना है और फलना-फूलना है, तो निशांत को राजनीति में लाना होगा। सिर्फ वही कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकते हैं और पार्टी को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं।”

जेडीयू नेताओं का कहना है कि हाल के दिनों में सीएम की सेहत और प्रशासन पर पकड़ को लेकर चिंता बढ़ी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का मानना है-“एनडीए की 100 से ज्यादा सीटों पर बैठकें हुईं, लेकिन दलित और युवा वर्ग की भागीदारी घटी है। निशांत इस स्थिति को बदल सकते हैं।” बता दें कि नीतीश के बेटे निशांत हाल ही के दिनों में मीडिया में बयान देते नजर आए हैं। वह जनता से अपने पिता को फिर से सीएम बनाने की अपील करते रहे हैं।