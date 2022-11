CM Shivraj Singh Chouhan ने दी गुरु नानक जयंती की दी शुभकामनाएं

मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने गुरु नानक जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है।

आपको बता दें, शिवराज चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रथम पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व (festival of lights) पर शुभकामनाएं।

पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाले श्रद्धेय गुरु जी के ‘नाम जपो, किरत करो और वंड छको’ (Chant Naam, Kirat Karo and Wand Chhako) के मंत्र से ही मानवता का उद्धार होगा।

प्रत्येक हृदय में प्रेम (love in every heart), सेवा, सद्भाव की ज्योत प्रज्ज्वलित (ignite the flame of harmony) रहे, यही प्रार्थना (Prayer) करते हैं।