CM Yogi Adityanath Birthday: सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर पीएम मोदी, मायावती से लेकर इन नेताओं ने दी बधाई

CM Yogi Adityanath Birthday: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 50वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत अन्य नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम योगी को बधाई दी है।

Birthday greetings to UP’s dynamic Chief Minister @myogiadityanath Ji. Under his able leadership, the state has scaled new heights of progress. He has ensured pro-people governance to the people of the state. Praying for his long and healthy life in service of the people.

