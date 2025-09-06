  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP T-20 लीग सीज़न-3 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी

UP T-20 लीग सीज़न-3 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी

राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शनिवार को उत्तर प्रदेश प्रीमियर टी20 लीग का फाइनल मुकाबले की शुरूआत हो गयी है। इस मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शनिवार को उत्तर प्रदेश प्रीमियर टी20 लीग का फाइनल मुकाबले की शुरूआत हो गयी है। इस मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। इस मौक़े पर बीसीसीआई के वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य सभा सांसद राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे।

पढ़ें :- सीएम योगी की बड़ी सौगात,अब गांवों तक दौड़ेगी ‘जनता सेवा’ बस, किराया होगा सस्ता

बता दें कि, फाइनल मुकाबला काशी रुद्रास और मेरठ मावेरिक्स के बीच हो रहा है। इससे पहले दोनों टीमें क्वालीफायर 1 में भिड़ी थीं, जहां काशी रुद्रस ने एक रोमांचक मुकाबले में सिफऱ् पांच रनों से जीत हासिल की थी। वे 167 रनों का बचाव करने में सफल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, हम हर विकासखण्ड में मिनी स्टेडियम और हर जनपद में स्टेडियम का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी सरकार उभरते हुए खिलाड़ियों को सतत प्रोत्साहित कर रही है। पूर्ण विश्वास है कि सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ी, खेल और खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं!

पढ़ें :- शिक्षक दिवस पर CM ने अध्यापकों को दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को भी जोड़ा जाएगा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बार एसोसिएशन सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित कार्यकारणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रशान्त सिंह अटल

बार एसोसिएशन सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित कार्यकारणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल...

UP T-20 लीग सीज़न-3 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी

UP T-20 लीग सीज़न-3 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए...

एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर

एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद रामस्वरूप यूनिवर्सिटी...

ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी का असमय निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया की धर्मपत्नी का असमय निधन, क्षेत्र में शोक...

बिहार में महिला पुलिस कर्मी सहित जवानों को ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल

बिहार में महिला पुलिस कर्मी सहित जवानों को ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा...

उत्तर प्रदेश के इस शहर में लांच होगा जॉली एलएलबी- 3 का ट्रेलर

उत्तर प्रदेश के इस शहर में लांच होगा जॉली एलएलबी- 3 का...