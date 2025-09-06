UP T-20 लीग सीज़न-3 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शनिवार को उत्तर प्रदेश प्रीमियर टी20 लीग का फाइनल मुकाबले की शुरूआत हो गयी है। इस मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। इस मौक़े पर बीसीसीआई के वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य सभा सांसद राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे।

बता दें कि, फाइनल मुकाबला काशी रुद्रास और मेरठ मावेरिक्स के बीच हो रहा है। इससे पहले दोनों टीमें क्वालीफायर 1 में भिड़ी थीं, जहां काशी रुद्रस ने एक रोमांचक मुकाबले में सिफऱ् पांच रनों से जीत हासिल की थी। वे 167 रनों का बचाव करने में सफल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, हम हर विकासखण्ड में मिनी स्टेडियम और हर जनपद में स्टेडियम का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी सरकार उभरते हुए खिलाड़ियों को सतत प्रोत्साहित कर रही है। पूर्ण विश्वास है कि सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ी, खेल और खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं!