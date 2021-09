Crime Control करने में CM Yogi बने नंबर 1, यूपी पुलिस माफियाओं पर कहर बन टूटी

यूपी की सत्ता बागडोर संभालते ही प्रदेश को विकास के पथ पर तो लाया ही है। इसके साथ ही भाजपा के संकल्प पत्र (लोक कल्याण पत्र) के अनुरूप प्रदेश की कानून-व्यवस्था (Law and order) में सुधार को शीर्ष वरीयता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने रखा है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस (UP police) ने अपराधियों पर शिकंजा (crack down on criminals) कसने के साथ अपराध को कंट्रोल करने में कारगर कदम उठाने से कोई कोताही नहीं बरती है।