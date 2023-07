सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, तो शिवभक्तों ने योगी-योगी, हर हर महादेव और जय भोले का किया उद्घोष

मेरठ। दिल्ली-मेरठ हाइवे पर शुक्रवार को कांवड़ यात्रा पर निकले शिवभक्तों को बेहद खास अहसास की अनुभूति हुई, क्योंकि सीएम योगी ने स्वयं उन पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी सीधे सहारनपुर से दिल्ली-मेरठ हाइवे पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों की तादात में उपस्थित शिवभक्तों पर दोनों हाथों से पुष्प बरसाए। सीएम के लिए यहां पर विशेष मंच बनाया गया था, जिस पर खड़े होकर उन्होंने पुष्प वर्षा की।सीएम को अपने बीच पाकर कांवड़ियों का उत्साह भी सातवें आसमान पर पहुंच गया।

बैंड-बाजे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए उन्होंने भी सीएम योगी का अभिनंदन किया। इस बीच शिवभक्तों की ओर से योगी-योगी, हर हर महादेव और जय भोले का उद्घोष भी सुनाई दिया। सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी उपस्थित रहे। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को मेरठ के आसमान से शिवभक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से प्रशासन, पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने आसमान से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। मेरठ से बरनावा तक कांवड़ियों पर फूल वर्षा की गई। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद लगातार हर साल कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं। कुछ दिन पहले वाराणसी में भी अफसरों ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की थी।

