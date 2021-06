CBSE स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र से कोडिंग और डाटा साइंस की होगी पढ़ाई

नई दिल्ली। नए शैक्षिक सत्र से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों में कोडिंग और डाटा साइंस की पढ़ाई शुरू होगी। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हमने यह वादा किया था कि स्कूलों के सिलेबस में कोडिंग और डाटा साइंस को भी शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सीबीएसई सत्र 2021 से इस वादे को पूरा करने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से सीबीएसई भारत की भावी पीढ़ियों को नए जमाने के कौशल सिखाकर सशक्त बना रहा है। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

Under #NEP2020, we promised to introduce coding & data science in schools. Today, I'm happy to see #CBSE fulfilling the promise right in the session of yr 2021 itself. In association with @Microsoft, @cbseindia29 is empowering India's future generations with new-age skills. Kudos pic.twitter.com/VJIWwi2GNW

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 4, 2021