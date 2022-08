Commonwealth Games 2022: भारतीय पुरुष टीम ने टेबल टेनिस में जीता स्वर्ण पदक, वेटलिफ्टिंग में विकास ठाकुर ने जीता सिल्वर

Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की झोली में पांचवे दिन एक और गोल्ड मेडल आया है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वहीं, अब टेबल टेनिस टीम ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में 11वां मेडल दिलाया है। पुरुष टीम ने फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता।

ABSOLUTE DOMINATION!

Team 🇮🇳 defends their 🥇 in the Men’s Team 🏓 at @birminghamcg22.#EkIndiaTeamIndia #WeAreTeamIndia pic.twitter.com/ZQ5PYkdDna

— Team India (@WeAreTeamIndia) August 2, 2022