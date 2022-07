Commonwealth Games 2022: मीराबाई चानू ने जीता स्वर्ण पदक, जानिए देश में अभी तक कितने आए मेडल

Commonwealth Games 2022: भारत की दिग्गज वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। उन्होंने 49 किलोग्राम भारवर्ग में कुल 201 किलो का वजन उठाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने के बाद पीएम मोदी से लेकर सभी बधाई दे रहे हैं। वह इस जीत को वर्ल्ड चौंपियनशिप की तैयारियों के तौर पर देख रही हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू ने इस पदक को अपने परिवार और कोच को समर्पित किया है।

MIRABAI WINS GOLD 🥇@mirabai_chanu wins 1️⃣st Gold & 3️⃣rd Medal for 🇮🇳 at @birminghamcg22 🤩🤩 & her 3rd consecutive medal at CWG: 2 🥇1 🥈

The Confident Mira lifted a total of 201 Kg (GR) in the Women's 49kg Finals🏋‍♂️ at #B2022

Snatch- 88kg (GR)

Clean & Jerk- 113kg (GR)

1/1 pic.twitter.com/kI56gxxIqg

— SAI Media (@Media_SAI) July 30, 2022