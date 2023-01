Infinix Zero Book और Zero Book Ultra को कंपनी ने किया लॉन्च, जानिए दाम और खासियत

Infinix Zero Book: Infinix ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने भारत में अपनी लैपटॉप की जीरो बुक सीरीज को पेश किया है। इसमें दो मॉडल Infinix Zero Book और Zero Book Ultra को कंपनी ने लॉन्च किया है। कंपनी ने अपनी Zero Book Ultra को दमदार प्रोसेसर से लैस किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें i9 CPU का सपोर्ट दिया गया है। कंपनी ने जीरो बुक सीरीज को 49,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। आइए जानते हैं इस लैपटॉप की खासियत…

Infinix Zero Book Series की कीमत

कंपनी ने भारत में Infinix Zero Book सीरीज को दो मॉडल और चार वेरियंट में पेश किया गया है। इस लैपटॉप को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकता है।

. Infinix Zero Book – Core i5 / 16 जीबी रैम / 512 जीबी SSD – 49,990 रुपये

. Infinix Zero Book – Core i7 / 16 जीबी रैम / 512 जीबी SSD – 64,990 रुपये

. Infinix Zero Book Ultra- Core i9 / 16 जीबी रैम / 512 जीबी SSD – 79,990 रुपये

. Infinix Zero Book Ultra- Core i9 / 32 जीबी रैम / 1 टीबी SSD – 84,990 रुपये

Infinix Zero Book Series की स्पेसिफिकेशन

इनफिनिक्स जीरो बुक सीरीज में 15.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है, जो LED बैकलिट डिस्प्ले है। डिस्प्ले के साथ 1080 x 1920 पिक्सल रिजॉल्यूशन, 16:9 आस्पेक्ट रेशियो, 100 प्रतिशत sRGB कलर गेमोट, 400 निट्स तक पीक ब्राइटनेस और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल का सपोर्ट है।