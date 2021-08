Taliban की ‘हिंदुत्व’ से तुलना करना Swara Bhasker को पड़ा महंगा, Hindu IT Cell ने दर्ज की FIR

Bollywood news: अफगानिस्तान के तालिबान पर कब्जा (Taliban capture Afghanistan) करने के बाद हर तरफ लोग इसकी निंदा कर रहें हैं। वहीं अपने बयानो के चलते अक्सर विवादों में रहने वाली स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने बीते दिनो एक ऐसा बयान दिया था। जिसके चलते उनपर अब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल, स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) तालिबानियों के आतंक की तुलना ‘हिंदुत्व’ से किए जाने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के ख़िलाफ़ अब हिंदू आईटी सेल ने FIR दर्ज करवाई है।

आपको बता दें, ये प्राथमिकी असम के हाथीगाव (Hatigaon) थाने में हुई है। इस मामले पर समूह के रिक्रूटमेंट हेड (Recruitment Head) सांतनु साकिया (Santanu Sakia) द्वारा शिकयत दी गई थी। मिली खबरों के अनुरासर स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के खिलाफ हिंदू आईटी सेल ने धारा 67 ए और 295 ए के तहत मामला दर्ज कराया है।

हिंदू आईटी सेल (Hindu IT Cell) के सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर अक्षित सिंह (Akshit Singh) का कहना है कि समूह कानूनी तरीके से धर्म के लिए काम करता है। अभी तक इस समूह ने लगभग 500 शिकायतें (500 complaints) करवाई हैं और इनमें 24 में FIR भी हुई है। इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर विकास पांडे और रमेश सोलंकी हैं। स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) मामले में हिंदू IT सेल (Hindu IT Cell) का पक्ष स्पष्ट है कि वो अपने धर्म के खिलाफ किसी भी किस्म की नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे।